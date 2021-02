Lothar Matthäus: Dieses Problem könnte dem FC Bayern die Meisterschaft kosten

Der 22. Bundesliga-Spieltag hat die Ausgangslage im Kampf um die Meisterschaft maßgeblich verändert. Während der FC Bayern beim 1:2 in Frankfurt die dritte Saisonniederlage hinnehmen musste, konnte RB Leipzig dank eines souveränen 3:0-Erfolgs bei Hertha BSC den Rückstand auf den Tabellenführer auf zwei Punkte verkürzen. Die Aufholjagd der Sachsen an den jüngsten Spieltagen ist für den Serien-Meister allerdings nur eine Hürde, eine andere könnte laut Lothar Matthäus die Ersatzbank der Münchener sein. "Für mich kann Leipzig von der Bank aus auf den meisten Positionen besser nachlegen", so der 59-Jährige in seiner wöchentlichen Sky-Kolumne "So sehe ich das".

