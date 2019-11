Lothar Matthäus zerlegt Aufstellung des FC Bayern in Frankfurt: "Kann ich nicht nachvollziehen"

"Man hat zwei Innenverteidiger, lässt aber einen [Pavard] auf rechts spielen und stellt Alaba, der eigentlich Linksverteidiger ist, in die Innenverteidigung, dass man Davies in der Mannschaft hat. Mit Kimmich rechts, Alaba links, Pavard und Boateng in der Innenverteidigung hätte man eine eingespielte Viererkette gehabt, in der jeder Spieler seine Position gespielt hätte", kritisierte der frühere Profi die taktischen Entscheidungen von Kovac. In der Defensive baute der Bayern-Coach auf der defensiven Außenbahn auf Youngster Alphonso Davies und stellte Kimmich im Mittelfeld auf - und das, obwohl mit Javi Martinez, Leon Goretzka und Corentin Tolisso gleich drei Kandidaten für das defensive Mittelfeld auf der Bank saßen.