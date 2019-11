Lothar Matthäus kritisiert FC Bayern für Wenger-Absage: "Hat dieser Mann nicht verdient"

Arsène Wenger wird nicht Trainer des FC Bayern München als Nachfolger des am Sonntag entlassenen Niko Kovac : Mit dieser per Mitteilung über die Bild kommunizierten Entscheidung hat der FCB am Donnerstag für Wirbel gesorgt - die 70 Jahre alte Legende des FC Arsenal zeigte sich daraufhin pikiert und bezichtigte die Bayern der Lüge . Jetzt hat sich Sky-Experte Lothar Matthäus in die Debatte um Wenger eingeschaltet. Er rügte die öffentliche FCB-Absage an Wenger als "nicht Bayern-like" und kritisierte seinen Ex-Klub deutlich.

Matthäus kritisiert FC Bayern wegen Wenger: "*Das macht man nicht*"

Zumal die Bayern-Version noch nicht einmal zu stimmen scheint: Das zumindest behauptete Wenger am Freitag in einem Interview mit beIN-Sports. So habe FCB-Vorstandsboss Rummenigge ihn am Mittwoch zuerst angerufen. Bei einem Telefonat vor dem Champions-League-Spiel gegen Olympiakos Piräus habe Rummenigge ihn dann gefragt, ob er Interesse am Job hätte. "Wir haben zusammen entschieden, in der kommenden Woche wieder zu telefonieren, weil ich bis Sonntag in Doha bin. Das ist die wahre Geschichte", sagte der 70 Jahre alte Franzose.