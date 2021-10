Matthäus rät Bayern-Reservist Sarr zu Wechsel: Wenn er spielen will, sollte er sich "einen neuen Verein suchen"

45 Bundesliga-Minuten nach sieben Partien, fünf Kurzeinsätze in elf möglichen Pflichtspielen, lediglich ein Einsatz über 90 Minuten – im DFB-Pokal gegen Fünftligist Bremer SV (12:0). Die Zahlen verdeutlichen das Dilemma von Bouna Sarr beim FC Bayern München. Auch in seiner zweiten Saison hat der 29-Jährige beim deutschen Rekordmeister weiter einen schweren Stand. Dabei ist durch die endgültige Versetzung von Joshua Kimmich auf die Sechserposition und das regelmäßige Fehlen von Benjamin Pavard (erst EM-Nachwehen, jetzt Rotsperre) in der Rechtsverteidigung die Chance auf einen Platz in der ersten Elf größer, als noch in der vergangenen Saison. Anzeige

Dennoch wird Sarr nur selten gebraucht. Ein neuerliches Indiz dafür: Beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (1:2) wurde dem 29-Jährigen bei der Auswechslung von Niklas Süle auf dessen angestammter Rechtsverteidigerposition mit Marcel Sabitzer ein nomineller Mittelfeldspieler vorgezogen. Sarr schmorte stattdessen 90 Minuten auf der Bank. Für Ex-Bayern-Profi Lothar Matthäus ist klar: Eine tragende Rolle wird Sarr bei den Münchenern auch in Zukunft nicht einnehmen. So zeige die Sabitzer-Einwechslung, dass Nagelsmann "genauso wie schon Hansi Flick auf den gelernten Rechtsverteidiger Bouna Sarr überhaupt nicht zählt", erklärt der 60-Jährige in seiner Sky-Kolumne.

Matthäus verdeutlicht die Problematik Sarrs: "Der sitzt auf der Bank, der Trainer wechselt jemanden für die rechte Außenverteidiger-Position ein und er muss mit ansehen, wie ihm ein Spieler, der eigentlich im Mittelfeld angesiedelt ist, vorgezogen wird", skizziert der Rekord-Nationalspieler weiter. "Ich an seiner Stelle hätte aus dem Stadion flüchten wollen." Für die Zukunft rät Matthäus dem Außenverteidiger deshalb dazu, dem FC Bayern den Rücken zu kehren, sollte er auf mehr Einsatzzeiten aus sein. "Wenn er spielen und nicht nur am Monatsende seinen Scheck möchte, sollte er sich einen neuen Verein suchen", so die klaren Worte des TV-Experten.