Lothar Matthäus: FC Bayern sollte über Ribery-Rückkehr nachdenken - "Kann gute Rolle spielen"

Kommt es zum Comeback einer Legende? Vor zwei Jahren wurden Franck Ribery und sein kongenialer Teamkollege Arjen Robben beim FC Bayern München offiziell verabschiedet. Beide prägten eine Ära beim Rekordmeister. Während Robben nach zahlreichen Verletzungen und einem gescheiterten Comeback-Versuch beim FC Groningen seine Karriere inzwischen offiziell für beendet erklärt hat, denkt Ribery noch lange nicht ans Aufhören - trotz Vertrags-Aus nach zwei Jahren bei der AC Florenz. Doch wohin könnte es den 38-Jährigen ziehen? Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat den Franzosen in seiner Sky-Kolumne mit einem Comeback beim FC Bayern in Verbindung gebracht. Anzeige

Laut Matthäus sollten die FCB-Verantwortlichen "über einen Einjahres-Vertrag für Franck Ribery nachdenken", wenn sie bis Ende der Transferperiode keinen weiteren Flügelspieler finden. Ribery sei trotz seines Alters "noch fit" und wäre "in der Kabine ein sehr positiver Faktor". Zwar könne der Offensiv-Star "natürlich nicht" wöchentlich zwei Spiele über 90 Minuten bestreiten, aber der Weltmeister von 1990 ist sich sicher: "Wer in Italien in 29 Ligaspielen zum Einsatz gekommen ist, der kann auch in der Bundesliga noch eine gute Rolle spielen."

Matthäus über möglichen Ribery-Transfer: "Fans würden sich über Franck im Bayern-Trikot freuen"

Vom Fitnesszustand Riberys konnten sich die Bayern in den vergangenen Tagen einen genaueren Eindruck verschaffen. Ribery absolvierte am vergangenen Mittwoch gemeinsam mit Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ein Legendenspiel bei der offiziellen Saisoneröffnung des FC Bayern in der Allianz Arena und trainierte anschließend unter Aufsicht von Fitness-Trainer Holger Broich gemeinsam mit dem ebenfalls vertragslosen Ex-Bayern-Profi Jerome Boateng auf dem Trainingsgelände der Münchner. "Franck ist topfit, es macht Spaß, ihm zuzuschauen", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic danach.