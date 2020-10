Matthäus: Bei Bayern-Transfers "kein Knaller dabei" – Douglas Costa "kann mehr als ein Backup sein"

Lothar Matthäus glaubt daran, dass Überraschungs-Rückkehrer Douglas Costa beim FC Bayern München erneut eine starke Rolle spielen kann - allerdings nur dann, wenn der 30-Jährige so diszipliniert auftritt, wie in seinen ersten Bayern-Monaten. "Wenn Costa wie in seinem ersten Halbjahr spielt, kann er sehr wertvoll und mehr als ein Backup sein" , sagte der Rekordnationalspieler und Sky-Experte gegenüber Bild.

Costa hatte bereits von 2015 bis 2017 für die Münchner gespielt, war nach zunächst starken Leistungen aber als Folge von langwierigen Vertragsverhandlungen in Ungnade gefallen und letztlich an Juventus Turin abgegeben worden - anschließend schoss der damalige FCB-Präsident Uli Hoeneß mit deutlichen Worten gegen den brasilianischen "Söldner". Am Montag erfolgte die überraschende Rückkehr nach München, wo Costa den Abgang von Ivan Perisic kompensieren soll. Matthäus: "Ich traue ihm zu, wie in dieser Saison Perisic wichtige Tore und Assists beizutragen." Perisic hatte auf Leihbasis acht Tore für den FCB erzielt und zehn Vorlagen gegeben - eine starke Bilanz für einen Spieler, der nicht immer gesetzt war.