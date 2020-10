Lothar Matthäus: Gladbach-Spieler haben sich gegen Real Madrid "um ihren Lohn gebracht"

Lothar Matthäus hat Borussia Mönchengladbach für eine vor allem kämpferisch überzeugende Leistung gegen Real Madrid Respekt gezollt. Nach dem 2:2 (1:0) am zweiten Spieltag der Champions League stehen die Fohlen zwar weiterhin ohne Sieg da - nach dem Remis bei Inter Mailand (2:2) zeigte die Mannschaft von Trainer Marco Rose allerdings auch gegen den spanischen Meister, welches Potenzial in ihr steckt. "Es waren zwei tolle, unterhaltsame Spiele. Sie haben mitgehalten mit den Großen wie Real Madrid und Inter Mailand" , sagte der Rekordnationalspieler bei Sky.

"Natürlich" seien die Gladbacher nach den beiden späten Gegentoren "nun enttäuscht", resümierte der 59-Jährige, der klipp und klar feststellte: "Es ist unglücklich, die Mannschaft hat sich um ihren Lohn gebracht." Das sahen auch die Borussen so - Mittelfeldspieler Christoph Kramer, Torwart Yann Sommer & Co. lobten zwar den couragierten Auftritt, ärgerten sich allerdings maßlos über Reals späten Doppelschlag. "Da muss man einfach besser agieren", sagte Matthäus, der den Ausgleich durch Danilo in der Nachspielzeit bereits kommen sah: "Sie haben jeden Ball nur noch rausgeschlagen in den letzten Minuten."