Lob von Bayern-Trainer Flick, Kritik von Matthäus: Debatte um Bundestrainer Joachim Löw geht weiter

Flick wurde 2014 in Brasilien zusammen mit Löw Weltmeister. Er traut seinem einstigen Chef auch nach dem 0:6 gegen Spanien zu, mit der DFB-Auswahl wieder in die Erfolgsspur zu finden. "Dass ein Ergebnis solche Wellen schlägt, ist normal in einem Fußball-Land wie Deutschland. Das muss man aushalten", meinte Flick, "Ich bin absolut sicher, dass er die richtigen Schlüsse daraus zieht und wir im neuen Jahr eine andere Mannschaft und eine andere Leistung auf dem Platz sehen", sagte der 55-Jährige.

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus bezweifelt das hingegen. "Joachim Löw macht mir im Moment nicht den Eindruck, dass er die Spieler so erreicht wie bei der Weltmeisterschaft 2014", sagte der Sky-Experte. "Er hat hilflos draußen gesessen, das hat mich irritiert", bemerkte Matthäus zur höchsten Niederlage Löws als Bundestrainer vor zwei Wochen in Sevilla: "Nach dem Spiel gegen Spanien hatte man nicht den Eindruck, dass Mannschaft und Trainer eins sind.“

Auf die Frage, ob er nach dem Debakel in Spanien an Löws Stelle zurückgetreten wäre, entgegente Matthäus: "Ja." Das "Schlimmste" sei nicht das Ergebnis, sondern der gesamte Auftritt der Mannschaft gewesen. Das DFB-Präsidium hatte den Bundestrainer am Montag im Amt bestätigt und nach einem Treffen in Frankfurt sein Vertrauen in Löw bekundet.