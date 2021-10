Lothar Matthäus berichtet über vermeintliche Hertha-"Internas": Dardai-Ablösung in Berlin durch Edin Terzic?

Hertha BSC rutscht immer tiefer in die Krise. Die "Alte Dame" kassierte beim 1:2 (0:1) am Samstagnachmittag gegen den SC Freiburg die fünfte Pleite in der laufenden Saison. Das Team der Stunde aus dem Breisgau verschärfte die ohnehin prekäre Situation beim Hauptstadtklub. Besonders im Fokus: Trainer Pal Dardai, um dessen Person sich die kritischen Stimmen nicht zuletzt nach der 0:6-Klatsche in der Vorwoche gegen RB Leipzig. Für Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus sind entsprechende Reaktionen auf die sportliche Misere nur eine Frage der Zeit. "Ich gehe davon aus, dass da vielleicht schon in dieser Woche was passiert", erklärte der TV-Experte bei Sky.

