Nach Disput mit Hütter - Matthäus rät BVB zu Transfers von Ginter und Zakaria: In Gladbach "keine Zukunft"

Einen Tag nach dem Wortgefecht mit Adi Hütter legt Rekordnationalspieler Lothar Matthäus in der Diskussion um die Ausbootung von Matthias Ginter bei Borussia Mönchengladbach nach: Ginter habe "immer gespielt bei Mönchengladbach in dieser Saison. Gestern das dritte Mal nicht. Dreimal haben sie ohne Ginter verloren. Sie stecken mitten im Abstiegskampf. Wenn sie es noch nicht gemerkt haben, dann sage ich es ihnen nochmal. Es sind nur vier Punkte bis auf den Relegationsplatz. Da muss man aufpassen", so der TV-Experte in der Talksendung Sky90.

Aus seiner Sicht sollten die besten Spieler auf dem Platz stehen: "Ginter hat sehr gut gespielt beim 2:1-Sieg letzte Woche in München. Und auf einmal sitzt der Spieler auf der Bank, weil man sich ausgetauscht hat und keine weitere gemeinsame Zukunft sieht. Für mich müssen die besten Spielen auch spielen, gerade in so einer brenzligen Situation."

Matthäus widersprach zudem der Gladbacher Darstellung, dass Ginter für den neu verpflichteten Abwehrspieler Marvin Friedrich weichen musste: "Friedrich ist ja nicht für Ginter in die Mannschaft gekommen. Das war ja gestern dann so ein bisschen die Aussagen von Max Eberl und Adi Hütter. Man muss sie akzeptieren. Ich habe eine andere Meinung. Jantschke hat ihn überholt, der in dieser Saison erst das dritte Mal von Anfang an gespielt hat. Und auch der junge, talentierte Beyer ist dann ins Spiel gekommen und Ginter war weiterhin auf der Ersatzbank."



"Frühzeitige Trennung für alle Seiten das Beste"

Aus Sicht des Rekordnationalspielers ein klares Zeichen an Ginter, dem er einen Wechsel im Winter nahelegt - denn auf dieser Basis sehe er "eigentlich keine Zukunft mehr für Ginter - aber auch für Denis Zakaria. Zakaria hat ja eine ähnliche Situation. Ich glaube, dass Mönchengladbach da eine klare Kante zeigt." Beide Spieler werden ihre am Saisonende auslaufenden Verträge nicht verlängern und spätestens im Sommer den Klub verlassen. Eine Situation die Risiken birgt: "Ich glaube, dass eine frühzeitige Trennung für alle Seiten das Beste ist."

Ein mögliches Ziel für die beiden Leistungsträger der Gladbacher hat der 60-Jährige auch im Kopf: "Wenn ich in der Verantwortung bei Borussia Dortmund stehen würde - aber das stehe ich nicht - würde ich mit mit Ginter und Zakaria beschäftigen, weil ich glaube, dass sie beide eine Mannschaft wie Borussia Dortmund verstärken könnten."

Der BVB hätte die Chance, gleich zwei Baustellen zu schließen, meint Matthäus: "Hinten in der Defensive haben sie ein bisschen Probleme, Ginter könnte das Problem lösen. Er kennt Rose, er kennt Borussia Dortmund. Ich weiß nicht wie das Verhältnis ist zu Rose, ich weiß nicht, wie Borussia Dortmund denkt, aber er würde ganz sicher die Defensive verstärken."

Kehl: Winter-Transfer von Ginter "kein Thema"

Ungefähr zeitgleich zum Vorschlag von Matthäus wurde der Dortmunder Lizenzspielerchef und künftige Sportdirektor Sebastian Kehl im Sport1-Doppelpass genau diese Frage gestellt. Zu einem möglichen Interesse an einer Rückkehr von Ginter, der bereits von 2014 bis 2017 für den BVB spielte, sagte er: "Im Winter ist das bei uns überhaupt kein Thema. Wir konzentrieren uns auf unseren Kader und die Planungen für den Sommer. Ich glaube aber schon, dass es für Matthias Ginter einen internationalen Markt gibt."