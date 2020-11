Lothar Matthäus stellt Arbeit von Bundestrainer Löw in Frage: "Macht Jogi die Spieler schlechter?"

Lothar Matthäus hat seine Kritik an Joachim Löw erneuert und die Arbeit des Bundestrainers offen in Frage in gestellt. "Es sind nicht die Spieler, die Qualität stimmt. In den Klubs zeigen Profis wie die des FC Bayern, aber auch ein Toni Kroos bei Real Madrid oder Matthias Ginter in Gladbach anders als beim DFB Leistung", meinte der Rekordnationalspieler in der Bild: "Die Frage ist also: Macht Jogi die Spieler schlechter? Der Bundestrainer muss sich da hinterfragen." Anzeige

Matthäus weiter: "Neuer, Süle oder Goretzka sind bei Bayern Führungsspieler, übernehmen dort Verantwortung. In der Nationalelf gingen sie als Mitläufer mit unter. Löw muss sie in die Pflicht nehmen, es fehlt an Ansprache." Auch taktisch hat der Sky-Experte bei der Nationalmannschaft Defizite ausgemacht. Er erklärt: "Bayern spielt ein System mit Viererkette, egal wie der Gegner heißt. Boateng, auf den er freiwillig verzichtet, oder Süle können das blind spielen. Jogi Löw hat für sein Team dagegen noch kein System gefunden, das seiner Mannschaft Sicherheit gibt. Er wechselt wie gegen Spanien zudem viel zu spät von Vierer- auf Dreierkette."