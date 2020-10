Lothar Matthäus erklärt Kritik an Bundestrainer Joachim Löw und legt nach: "Kann nicht unser Anspruch sein"

Nach dem enttäuschenden 3:3 im Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Türkei am vergangenen Mittwoch hatte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus den Bundestrainer harsch kritisiert . "Wieder kosteten taktische Fehler von Jogi Löw bei den Einwechslungen den Sieg", erklärte der 59-Jährige im Bild-Interview. Knapp eine Woche später hat sich Matthäus in seiner Sky-Kolumne nun erneut zu Löw geäußert - und seine eigenen Aussagen eingeordnet.

Matthäus betont in seiner Kolumne ausdrücklich, dass seine Kritik nie persönlich mit Löw zu tun habe. "Es geht dabei nie um den Menschen, sondern nur um fußballerische Inhalte", so der Ex-Nationalspieler. Einen Bruch mit dem langjährigen DFB-Trainer sieht der heutige Sky-Experte nicht: "Wir haben ein gutes Verhältnis zueinander. Wenn wir uns das nächste Mal über den Weg laufen, trinken wir auch wieder einen Kaffee miteinander und wechseln mit Sicherheit nicht die Straßenseite."

DFB bestätigt: Deutschland gegen die Schweiz in Köln komplett ohne Zuschauer

Von seinen kritischen Worten rückt Matthäus allerdings nicht ab, sondern untermauert seine Einschätzung mit Blick auf den knappen 2:1-Sieg am Samstag über die Ukraine . Die Performance habe ihn auch dieses Mal nicht komplett überzeugt, wenngleich es "immerhin mal wieder ein erfreuliches Ergebnis war". Am liebsten wäre es dem Rekord-Nationalspieler ohnehin, wenn es "überhaupt nichts Negatives" zu sagen gäbe.

Er könne jedoch nach wie vor nicht nachvollziehen, warum Spieler zur DFB-Elf eingeladen werden, die in ihren Vereinen keine Stammspieler sind, wie etwa Nico Schulz oder Mo Dahoud von Borussia Dortmund. "Das kann nicht unser Anspruch sein", legte der 59-Jährige mit Kritik nach. "Wenn ich regelmäßig Jungs aus der zweiten und dritten Reihe aufstelle, keine Spiele gewinne und deshalb immer weniger den Fernseher anschalten, wenn Deutschland spielt, dann muss man das deutlich ansprechen."

Matthäus spricht von EM-Titel: "Spieler dafür haben wir"

Aus Sicht von Matthäus habe Löw in den vergangenen zwei Jahren nicht immer das glückliche Händchen gehabt, das ihn in den zehn Jahren zuvor begleitet hatte. Dies sei nach so einem langen Zeitraum zwar normal, nun gelte es, dies jedoch umzukehren. Wohin die Reise für die Nationalelf und deren Trainer gehen sollte, analysiert Matthäus wie folgt: "Löw und sein Team müssen wieder für einen neuen positiven Trend sorgen, indem man attraktiven, erfolgreichen und tollen Fußball spielen lässt. Das Ziel muss der maximale Erfolg bei der EM 2021 sein, und das wäre der Titel. Die Spieler dafür haben wir."