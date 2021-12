Matthäus verteidigt BVB-Profi Bellingham nach Zwayer-Aussagen: "Kann seinen Frust verstehen"

Das Bundesliga-Topspiel hallt weiter nach – nicht etwa wegen der furiosen Partie, die der FC Bayern mit 3:2 für sich entschied, sondern vor allem wegen der entbrannten Schiedsrichter-Debatte. Strittige Entscheidungen von Schiedsrichter Felix Zwayer haben für einige Aufregung gesorgt. Die Aussagen von BVB-Profi Jude Bellingham entfachten danach ihrerseits heftige Kritk. Der 19 Jahre alte Engländer hatte Zwayer unmittelbar nach dem Spiel in einem Interview hart angegangen – und eine Anspielung an den Hoyzer-Spielmanipulationsskandal gemacht. Lothar Matthäus hat Bellingham nun verteidigt: "Heute würde er das vielleicht mit Abstand nicht mehr sagen. Aber ich kann seinen Frust und seine Wut direkt nach Spielende auch verstehen", schreibt Matthäus in seiner Sky-Kolumne. Anzeige

"Mir ist in Karlsruhe mal Ähnliches passiert", erinnerte sich der 60-Jährige an eine Entgleisung, bei der er 1994 ebenfalls Spielverschiebung andeutete. "Das Adrenalin und die Emotionen sind nur sehr schwer zu kontrollieren, wenn man so ein wichtiges Spiel durch strittige Entscheidungen verliert." Dass der DFB gegen den BVB-Youngster ermittelt und sogar eine Anzeige bei der Dortmunder eingegangen ist, geht dem TV-Experten offenbar zu weit. "Von mir aus soll er für einen karitativen Zweck eine Geldstrafe spenden und dann ist gut", fordert Matthäus.