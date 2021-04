Lothar Matthäus über Nagelsmann-Poker: FC Bayern wird keine 30 Millionen Euro bezahlen

Eine Ausstiegsklausel besitzt Nagelsmann jedoch nicht, sein Vertrag in Leipzig ist noch bis 2023 gültig. Dennoch ist sich Matthäus, der künftig auch als Experte die Übertragungen der deutschen Nationalmannschaft bei RTL begleiten wird und damit die Nachfolge von Uli Hoeneß antritt, sicher, dass die im Raum stehende Ablöse in den kommenden Verhandlungsrunden gedrückt wird. "Die Bayern sollen nun aber einen zweistelligen Millionenbetrag für ihn bezahlen und gleichzeitig einen Mann verlieren, der in der letzten Saison alles gewonnen hat und für den Stand jetzt keine Ablösesumme verlangt werden kann", so der 60-Jährige. " Das wäre eine gefühlte Niederlage und die wird Bayern so nicht kassieren. "

Ein großes Ausrufezeichen fehlt in der Vita von Nagelsmann dann aber doch. "Er hat noch keinen Titel gewonnen", stellt Matthäus fest. In München dürften sich die Chancen auf Trophäen deutlich erhöhen. Aktuell steuern die Bayern auf ihren neunten deutschen Meistertitel in Serie zu und liegen trotz des vergebenen Matchballs gegen Mainz 05 (1:2) am Wochenende mit sieben Punkten Vorsprung auf Leipzig voll auf Kurs. Flick wird sich also aller Voraussicht nach mit der Meisterschale verabschieden. Wie es danach weitergeht, ist für Matthäus klar. "Am Ende wird es auch so kommen, dass Hansi der Jogi-Nachfolger wird und Julian nach München kommt", ist sich der TV-Experte sicher.