Lothar Matthäus knallhart: England "verdient" sich Trauma nach verlorenem EM-Finale

England und das Elfmeterschießen: Bei großen Turnieren stellt die Three Lions die Entscheidung vom Punkt immer wieder vor scheinbar unlösbare Aufgaben. Bei der WM 1990 und EM 1996 scheiterte England jeweils im Halbfinale gegen Deutschland im Shootout, am Sonntag setzte sich das Elfer-Trauma mit der EM-Finalniederlage im heimischen Wembley-Stadion gegen Italien fort. In seiner Kolumne für die Sport Bild hat Lothar Matthäus nun ausdrücklich kein Mitleid geäußert. Der Rekordnationalspieler gönnt der Nation England dieses Trauma nach den Vorfällen bei der Europameisterschaft sogar. "Das Trauma, das durch das im Elfmeterschießen verlorene Finale weitergeht, habt ihr daher, so leid es mir für die Spieler tut, verdient", so Matthäus deutlich.

"Fahrlässig": Matthäus kritisiert England-Trainer Southgate hart

Besonders die rassistischen Vorfälle nach dem Endspiel beschäftigen England aktuell: Marcus Rashford, Bukayo Saka und Jadon Sancho, die beim 2:3 im Elfmeterschießen des EM-Finales nicht getroffen hatten, hatten in den vergangenen Tagen eine Welle rassistischer Anfeindungen im Netz erlebt. Das löste große Empörung und eine Debatte über Rassismus im Internet in Großbritannien aus. Premierminister Boris Johnson kündigte im Parlament am Mittwoch an, härter gegen Internetunternehmen vorzugehen, die nicht energisch genug gegen Hass in ihren Foren vorgehen. Täter müssten zudem damit rechnen, Stadionverbot zu erhalten, so Johnson weiter.