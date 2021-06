Matthäus erinnert an DFB-Debakel gegen Spanien: Löw hat "Mannschaft im Stich gelassen"

Umso positiver stimmte Matthäus die Entwicklung, die er seither bei Löw feststellte. Denn pünktlich zum EM-Jahr war die DFB-Auswahl wieder in Form, feierte zunächst Siege in der WM-Qualifikation gegen Island (3:0) und Rumänien (1:0) und zeigte nach zwischenzeitlichem Ausrutscher gegen Nordmazedonien (1:2) auch in den finalen Tests vor dem Turnier gegen Dänemark (1:1) und nicht zuletzt beim Kantersieg gegen Lettland (7:1) gute Leistungen. Laut Matthäus auch ein Verdienst von Löw: "Er ist wieder klarer in seinen Aussagen, vor einigen Monaten hat er oft noch nach Worten gesucht. Da vorne muss einer stehen, der einen mitnimmt."