Matthäus kritisiert Bundestrainer Löw scharf: "Größten Eiertanz hat er hingelegt"

Die Ausbootung der drei Weltmeister Mats Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller sorgt auch zwei Wochen nach der Verkündung durch Bundestrainer Joachim Löw weiterhin für Wirbel. DFB-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat Löw in seiner Kolumne für den Pay-TV-Sender Sky erneut kritisiert. Schon kurz nach der Entscheidung des Weltmeister-Trainers von 2014 hatte Matthäus von einem "sehr unglücklichen" Zeitpunkt so kurz vor dem wichtigen Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen den FC Liverpool gesprochen - nun legte er noch deutliche Kritik nach. Löw habe beim DFB-Aus des Bayern-Trios den "größten Eiertanz von allen" hingelegt, so die deutlichen Worte von Matthäus.