"Zu wenig Esprit und Mut": Matthäus erneuert Kritik an Löw – Kimmich "muss in Bettkante gebissen haben"

Eine Woche nach dem frühen Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft im Achtelfinale der Europameisterschaft hat Rekordnationalspieler Lothar Matthäus Kritik an Bundestrainer Joachim Löw und dem Teamgeist innerhalb des DFB-Kaders geübt. "Falsche Spielweise, jahrelange negative Diskussionen, eine Taktik, die nicht zu den Spielern passt, unzureichendes Positionsspiel und nicht zuletzt die Sturheit des Bundestrainers haben zum frühen Ausscheiden geführt", schrieb der 60-Jährige in seiner Kolumne für Pay-TV-Sender Sky.

Während er DFB-Schreck England um Nationaltrainer Gareth Southgate nun als Topfavoriten auf den EM-Titel ausgemacht hat , sieht er das Abschneiden der deutschen Mannschaft kritisch und dabei vor allem Löw in der Verantwortung. "Viele Spieler mussten auf Positionen ran, die nicht zu ihnen und ihren Qualitäten passen. Dadurch beraubt man die Profis und am Ende die ganze Mannschaft ihrer Stärke", so Matthäus, der mit seiner Kritik auch ins Detail ging und dabei insbesondere Joshua Kimmich nannte, der auf der Rechtsverteidiger-Position eingesetzt wurde, statt wie beim FC Bayern im defensiven Mittelfeld.

Auf der Außenbahn sei Kimmich "nahezu verschwendet" gewesen, schrieb Matthäus, der zwischen 1980 und 2000 insgesamt 150 Länderspiele für Deutschland absolvierte und 1990 Weltmeister wurde. "Dieser vor Motivation und Klasse nur so strotzende Spieler, muss Nacht für Nacht in die Bettkante gebissen haben, wenn er daran gedacht hat, wo und wie er im Löw-System eingesetzt wird", ergänzte er. Auch die im Vergleich zum Verein veränderten Aufgabenstellungen von Thomas Müller und Toni Kroos missfielen, die defensiver ran mussten als sie es bei den Bayern respektive bei Real Madrid gewohnt sind.

"Die letzten drei Jahre waren einfach schlecht"

"Am Ende muss man sagen, dass die Mannschaft so gespielt hat, wie sich ihr Trainer gegeben hat: Behäbig, zu nachdenklich und mit viel zu wenig Elan, Esprit und Mut", bilanzierte Matthäus, der mit dem scheidenden Bundestrainer abrechnete: "Löw wirkte in den letzten Jahren fast wie ein Professor, der alles kaputt erklärt und diese Spieler nicht mehr zu Höchstleistungen treiben kann. Die letzten drei Jahre waren einfach schlecht und das war jetzt die endgültige Quittung", so Matthäus. Löw habe zwar "unglaublich große Verdienste" um den deutschen Fußball, allerdings sei der Neuanfang unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick nun "gut und richtig". Die Ansprache des Ex-Bayern-Coaches sei "klarer und deutlicher, der Fußball attraktiver", sagte der 60-Jährige.