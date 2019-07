"Absolutes No-Go!" - Lothar Matthäus greift Bayern-Torwart Manuel Neuer an

Matthäus spekuliert: Steckt Manuel Neuer selbst hinter der Kritik am FC Bayern?

Die Art und Weise der Kritik missfällt Matthäus: "Dieses Vorgehen von Manuel Neuer ist ein absolutes No-Go. Als Kapitän des FC Bayern habe ich das selbst im Klub anzusprechen, wenn ich mit der Transferpolitik ein Problem habe" , so der Ex-Bayern-Spieler. "Die Türen der Bosse stehen dafür immer offen."

Neuer-Berater Kroth ließ Zukunft von Neuer beim FC Bayern offen

Neuer-Berater Kroth hatte die Zukunft seines Schützlings im Interview mit der SZ sogar offen gelassen. Eine Vertragsverlängerung und ein Karriereende in München sei für den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft "natürlich das nahe liegende Modell", so Kroth. "Aber nicht das einzige", schränkte der 59-Jährige vielsagend ein. Der Bayern-Keeper wolle nach 2021 weitermachen. "Jetzt ist die Phase, in der er sich entscheiden muss: Wie geht es perspektivisch weiter?", erklärte Kroth. "Wenn er merkt, der FC Bayern klotzt ran, dann wird er noch mal richtig aufblühen.“