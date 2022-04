Fehlentscheidungen "nicht zu akzeptieren": Dieses VAR-Upgrade fordert Lothar Matthäus jetzt

Durch einen 3:1-Sieg im Topspiel gegen Borussia Dortmund hat sich der FC Bayern am Samstagabend den zehnten Meistertitel in Folge gesichert. Über die beeindruckende Serie der Münchener und die ordentliche Leistung gegen den BVB wird aber schon längst nicht mehr gesprochen. In Fußball-Deutschland wird vielmehr über die Szene diskutiert, die den Sieg des Rekordmeisters womöglich entscheidend beeinflusst hat.

Sky-Experte Lothar Matthäus wurde in seiner Kolumne für den Pay-TV-Sender deutlich: "Spätestens nach diesem Wochenende steht für mich fest: Wir brauchen ehemalige Profifußballer, um den VAR zu unterstützen. Es gab in Leipzig (dort hätte Union Berlin ebenfalls einen Elfmeter bekommen müssen, Anm. d. Red.) und in München zwei Entscheidungen, die so einfach nicht mehr zu akzeptieren sind." Beim Foul von Pavard an Bellingham sei "selbst von der Tribüne aus umgehend klar" gewesen, "dass der Unparteiische auf Strafstoß entscheiden muss".