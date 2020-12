Lothar Matthäus kritisiert Bayern-Star Leroy Sané: "Muss einiges drauflegen"

Leroy Sané hat es beim FC Bayern München aktuell nicht einfach. Der 45 Millionen Euro teure Zugang von Manchester City ist unter Trainer Hansi Flick nicht gesetzt. Noch kein Bundesliga-Spiel absolvierte der 24-Jährige, der in dieser Saison bereits zwei Liga-Partien wegen einer Kapselverletzung verpasste, über die vollen 90 Minuten - daran sollte sich auch am Samstagabend im Topspiel gegen RB Leipzig (3:3) nichts ändern. Zwar beorderte Flick Sané für viele überraschend anstelle von Serge Gnabry in die Startelf, doch der DFB-Star (SPORTBUZZER-Note 5) konnte das in ihn gesetzte Vertrauen nicht rechtfertigen und wurde nach enttäuschenden 64 Minuten für Gnabry ausgewechselt.

Anzeige