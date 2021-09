Lothar Matthäus kritisiert: BVB zu abhängig von Haaland - Defensive "nicht kompakt genug"

Wettbewerbsübergreifend fünf Pflichtspiele, drei Siege, zwei Niederlagen - und das bei einer Torbilanz von 13:9: Borussia Dortmund hat in dieser Saison bereits einige spektakuläre Spiele abgeliefert - vor allem dank Top-Stürmer Erling Haaland, der an neun Treffern beteiligt war und sechs selbst erzielt hat. Wenn der 21-Jährige nicht traf, dann verlor der BVB (im Supercup gegen den FC Bayern und in der Bundesliga gegen den SC Freiburg). Lothar Matthäus gefällt die Entwicklung bei den Dortmundern nicht, wie der Rekordnationalspieler in seiner Kolumne für den Pay-TV-Sender Sky schreibt. "Da herrscht mir im Moment noch zu viel Abhängigkeit von Haaland", kritisierte der Weltmeister von 1990. "Er hat sie wie gegen Hoffenheim mal wieder in letzter Sekunde gerettet." Anzeige

Generell sei der BVB aktuell noch nicht auf der Höhe. Für das kommende Bundesliga-Spiel bei Bayer Leverkusen (Samstag,15.30 Uhr/Sky) sieht Matthäus deshalb die Werkself als Favoriten an. "Der Fußball ist attraktiv, erfolgreich, temporeich und kompakt dazu. Ich sehe sie gegen Dortmund im Vorteil", schreibt der ehemalige Weltklasse-Spieler.

Bei Dortmund sei nicht nur die Haaland-Abhängigkeit ein Problem, so Matthäus weiter. "Außerdem ist der BVB defensiv noch nicht kompakt genug. Die Schwarz-Gelben haben in jedem Liga-Spiel zwei Tore kassiert, gegen Bayern im Supercup sogar drei", rechnet der Ex-Bayern-Kapitän vor. "In Freiburg gab es eine Niederlage und um ein Haar nur ein Unentschieden daheim gegen die TSG."