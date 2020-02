Lothar Matthäus kritisiert Bayern-Trainer Hansi Flick: "Das habe ich überhaupt nicht verstanden"

Für den FC Bayern München geht es ab sofort um alles. Der Rekordmeister muss nun nicht nur in der Bundesliga gegen die harte Konkurrenz von RB Leipzig und Borussia Dortmund bestehen - sondern auch die K.o-Phase der Champions League meistern. Am Dienstagabend (21 Uhr, Sky - hier im Liveticker) trifft der FC Bayern in London zum Achtelfinal-Hinspiel auf den FC Chelsea. Für Sky-Experte Lothar Matthäus werden den Bayern "zwei konzentrierte und gute Leistungen" gegen den Klub um Trainer Frank Lampard reichen, wie er in seiner aktuellen Kolumne schreibt. Allerdings sollte Bayern-Trainer Hansi Flick dafür seine Aufstellungs-Experimente sein lassen, so der Rekordnationalspieler.