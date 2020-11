Lothar Matthäus kritisiert Joachim Löw scharf: "Perfekten Zeitpunkt zum Rücktritt verpasst"

Es war einer der Höhepunkte der deutschen Fußball-Geschichte: Am Abend des 13. Juli 2014 reckte DFB-Kapitän Philipp Lahm den WM-Pokal in den Nachthimmel Rio de Janeiros. Deutschland hatte kurz zuvor Argentinien im Finale der Weltmeisterschaft in Brasilien mit 1:0 nach Verlängerung geschlagen. Der Bundestrainer damals: Joachim Löw . Nun, mehr als sechs Jahre später, folgte eine der schmerzhaftesten Niederlagen des seit 2006 amtierenden DFB-Coaches: Die 0:6-Niederlage gegen Spanien wirft Fragen nach der Zukunft Löws bei der Nationalmannschaft auf. Für Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist klar: Löw hat den Absprung verpasst.

Das schreibt der Weltmeister von 1990 in seiner Sky-Kolumne: "Er hat im Grunde den perfekten Zeitpunkt zum persönlichen Rücktritt verpasst. Und der wäre nach dem WM-Titel 2014 gewesen", so Matthäus. "Der Moment des größten Triumphes ist meistens der Beste, um den Weg frei zu machen." Löw habe allerdings, so der Sky-Experte weiter, den Titel-Bonus "auskosten" und "noch mehr gewinnen" wollen. Die meisten würden allerdings daran scheitern, so auch der Bundestrainer, der nach dem WM-Erfolg mit dem DFB-Team im Halbfinale der EM 2016 ausschied, bei der WM 2018 krachend in der Vorrunde scheiterte und die Erstauflage der Nations League sieglos abschloss. Nun verpasste die Nationalmannschaft mit dem 0:6 gegen Spanien das Final Four des UEFA-Wettbewerbs.