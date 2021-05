Trainer-Rochade vor Saisonende: Matthäus kritisiert Rose und Hütter

Die Bundesliga schüttelt sich und sortiert sich neu. Fast alle Vereine aus der oberen Tabellenhälfte bekommen zur neuen Saison neue Cheftrainer. Vor allem Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt standen dabei in den vergangenen Wochen und Monaten im Fokus. Der Wechsel von Gladbachs Marco Rose zu Borussia Dortmund löste die Trainer-Rochade nämlich erst aus. Die Fohlen ihrerseits schlugen in Frankfurt zu, wo Adi Hütter bei seinem Abgang keine allzu glückliche Figur abgab. In seiner Sky-Kolumne äußerte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus insbesondere für den Zeitpunkt der Wechsel mitten in der Saison wenig Verständnis. Anzeige

"Mit ihrem offiziellen Weggang war das große Vertrauen der Mannschaft in denjenigen, der ihnen den Weg vorgibt, nicht mehr zu hundert Prozent vorhanden und beide Trainer haben einen wichtigen Teil der Kabine und damit die Einheit und den Zusammenhalt verloren", sagte Matthäus. Sowohl Gladbach als auch Frankfurt mussten nach den Abschieds-Ankündigungen teils heftige sportliche Durststrecken hinnehmen, die SGE verpasste letztlich kurz vor Toreschluss sogar die erstmalige Teilnahme an der Champions League - kaum wegzudiskutieren, dass der bevorstehende Trainerwechsel seinen Anteil daran hatte. SGE-Boss Axel Hellmann legte dies in seiner Abrechnung mit dem Saisonfinale nahe.

Ein Profi-Team sei schließlich "ein sensibles Gebilde", urteilte Matthäus. "Wenn hier gewachsene und vertraute Strukturen plötzlich ins Wanken geraten oder gar auseinanderbrechen, reagieren viele Spieler unsicher und verlieren an Selbstvertrauen und Qualität." Und weiter: "Sowohl in Gladbach als auch in Frankfurt sind Spieler gerade wegen Rose oder Hütter zu diesem Klub gewechselt, haben verlängert oder sind unter ihnen aufgeblüht, weil sie zu diesen Trainern aufgeschaut haben wie zu einem Mentor", so Matthäus weiter. "Und wenn man dann in einem sich über Wochen hinziehenden öffentlichen Prozess mitbekommt, dass es dem Chef offensichtlich nicht mehr wichtig ist, im nächsten Jahr zusammenzuarbeiten, lässt der Teamgeist nach."

Handlungsoptionen? Matthäus sieht Vereine in der Pflicht Matthäus sieht künftig auch die Manager und Vereine in der Pflicht. "Die Vereine müssen sich überlegen, wie sie in Zukunft verhindern wollen, dass die erarbeiteten Ziele mit einem Schlag zunichte sind, wenn der Trainer im Februar oder März seinen Abschied verkündet oder seine Pläne an die Öffentlichkeit gelangen", sagte der 60-Jährige und führt mögliche Handlungsoptionen ins Feld: "Muss man sich dann sofort trennen und den Nachwuchscoach erstmal übernehmen lassen? Setzt man vertraglich eine Frist fest, bis wann ein möglicher Abschied kommuniziert werden muss, um zu verhindern, dass sich der aktuelle Coach erst im Mai offenbart? Gibt es empfindliche Vertragsstrafen?"