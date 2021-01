Lothar Matthäus glaubt an Rose-Wechsel zum BVB - und spekuliert über Nachfolger bei Gladbach

64 Spiele, 32 Siege, dazu der erstmalige Einzug ins Achtelfinale der Champions League seit Bestehen des Klubs: Marco Rose überzeugt als Trainer von Borussia Mönchengladbach. Seit seiner Verpflichtung von RB Salzburg zu Beginn der vergangenen Saison formte der ehemalige Bundesliga-Profi Gladbach zu einer Spitzenmannschaft, die sich in der Königsklasse in dieser Spielzeit unter anderem gegen Inter Mailand und Real Madrid behauptete. Doch bleibt der 44-Jährige auch über diese Saison hinaus der Trainer des aktuellen Tabellen-Siebten der Liga? Wenn es nach Rekordnationalspieler Lothar Matthäus geht, sollte sich Gladbach (spielt am Freitag in der Bundesliga gegen den FC Bayern) schon über einen Nachfolger Gedanken machen.

Anzeige