Hat "einfach keinen Bock": Lothar Matthäus redet sich wegen Gladbach-Star Marcus Thuram in Rage

Nach Spielende kam er erneut auf den Franzosen zu sprechen. Er gehe davon aus, "dass Gladbach in Zukunft wieder diesen anderen Weg gehen will mit Spielern aus dem eigenen Fohlenstall, mit jungen talentierten Spielern von außerhalb und eben nicht mehr dann mit Spielern, die einfach keinen Bock mehr haben - wie Thuram."

Auch seine Worte aus der Live-Analyse verteidigte er. "Ich habe ihn kritisiert nach dem 3:2, weil er den Zweikampf da nicht angenommen hat. Er ist einfach stehengeblieben. Und da sieht man einfach, was den Gladbachern heute gefehlt hat - und nicht nur heute. Sie haben Potenzial in der Mannschaft, sie haben es gezeigt, jeder einzelne Spieler für sich. Aber sie sind kein Team und sie spielen nicht mit der Leidenschaft, mit der man in dieser Situation spielen muss, in der sie sich befinden, denn sie sind noch dabei im Abstiegskampf."