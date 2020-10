Lothar Matthäus rät Ex-BVB-Star Götze zu Hertha-Transfer: "In seiner Situation Berlin vorziehen" - Gehaltsverzicht?

Lothar Matthäus hat dem derzeit vertragslosen Mario Götze einen Wechsel zu Hertha BSC nahegelegt - auch dann, wenn der FC Bayern München an einer Rückholaktion des Weltmeisters von 2014 interessiert sein sollte, wie in den vergangenen Tagen gelegentlich spekuliert worden war. "In seiner Situation würde ich Berlin vorziehen", sagte Rekordnationalspieler Matthäus am Sonntag als Experte in der Sendung "Sky 90" beim TV-Sender Sky.

Götze auch beim FC Bayern ein Transfer-Thema?

Ausschlaggebender Punkt ist für Matthäus die Aussicht auf Spielpraxis, die bei der Hertha für Götze wohl erheblich größer wäre als bei den Bayern. "Dort würde er erst einmal auf der Bank sitzen. Da will er nicht hin, da hat er ja die vergangenen fünf Jahre gesessen", meinte der Weltmeister von 1990 über Götze. Der 28-Jährige hatte bis zum Ende der vergangenen Saison bei Borussia Dortmund unter Vertrag gestanden. Klub und Spieler hatten sich gemeinsam darauf verständigt, den 2016 geschlossenen Kontrakt nicht zu verlängern. Seither ist Götze, der vor seiner Rückkehr nach Dortmund von 2013 bis 2016 in München unter Vertrag stand, auf der Suche nach einem neuen Verein. Sowohl beim FCB als auch in den vergangenen vier Jahren beim BVB war der offensive Mittelfeldspieler oft nicht erste Wahl geworden, im Jahr 2017 hatte ihn eine Stoffwechselerkrankung zusätzlich monatelang zurückgeworfen.