Lothar Matthäus erklärt: Deshalb wird es Mats Hummels im DFB-Team jetzt schwerer haben

Mit dem Spiel gegen Island in Reykjavik ist der erste Länderspiel-Block unter Flick nun abgeschlossen. Weiter geht es aber bereits in wenigen Wochen: Schon am 8. Oktober steht das Qualifikations-Duell in Hamburg gegen Rumänien an, drei Tage später tritt die DFB-Elf dann in Nordmazedonien an: In Skopje steht die Revanche für die peinliche 1:2-Niederlage vom 31. März in Duisburg gegen den Fußballzwerg an. Im November wird die WM-Qualifikation dann endgültig abgeschlossen: Am 11. November geht es in Wolfsburg gegen Liechtenstein um Punkte. Die letzte Partie findet am 14. November in Armenien statt. Um sicher das Ticket für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Katar zu lösen, muss Flick mit seiner Mannschaft (aktuell nach sechs Spieltagen mit vier Zählern Vorsprung Tabellenerster) die Quali-Gruppe gewinnen. Als Zweiter müsste man sich durch die Play-offs mühen.