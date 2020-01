Lothar Matthäus legt sich fest: FC Bayern fängt RB Leipzig ab und wird Meister

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus glaubt an eine Fortsetzung der Meister-Serie des FC Bayern . Der 58-Jährige tippt in der Bild die noch ausstehenden 16 Bundesliga -Spieltage und kommt zu dem Ergebnis, dass sein Ex-Klub den derzeitigen Tabellenführer RB Leipzig auf der Zielgeraden der Saison noch abfängt und sich zum achten Mal in Folge zum Champion krönt. "Ich bin mir sicher, dass das Titelrennen bis zum Schluss extrem spannend bleiben wird", meinte Matthäus, in dessen Abschlussranking die Münchner und RB jeweils 77 Punkte auf dem Konto haben. Bayern setzt sich jedoch aufgrund der besseren Tordifferenz durch.

Zum Titelkampf sagt Matthäus: "Klar ist für mich: Wer Meister werden will, braucht einen Top-Torjäger. Den haben die Bayern in Lewandowski, die Leipziger in Werner und die Dortmunder jetzt auch in Haaland. Ich gehe davon aus, dass sie so weiter ballern werden wie bisher. Und schließlich könnte Lewandowskis größere Erfahrung den entscheidenden Ausschlag für Bayern geben." Lewandowski und Werner liegen in der Torjägerliste mit jeweils 20 Treffern an der Spitze. Erling Haaland erzielt bei seinem Debüt für den BVB beim 5:3 in Augsburg am vergangenen Samstag drei Tore. Die Leipziger führen die Tabelle derzeit mit vier Punkten vor den Bayern an.