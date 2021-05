Matthäus und Ballack adeln Chelsea-Trainer Tuchel: "Hat Stabilität in die Mannschaft zurückgebracht"

Thomas Tuchel hat für ein Novum gesorgt. Durch seinen Einzug ins Champions-League-Finale mit dem FC Chelsea ist der Trainer der erste Deutsche, der mit zwei unterschiedlichen Teams nacheinander das Endspiel der Königsklasse erreicht hat. Letztes Jahr unterlag Tuchel mit Paris Saint-Germain dem FC Bayern München - nun führte der Nachfolger des Ende Januar entlassenen Frank Lampard die "Blues" nach Istanbul, wo am 29. Mai Manchester City um Star-Coach Pep Guardiola der Gegner sein wird. Angesichts der herausragenden Leistung des Ex-BVB-Trainers haben Rekordnationalspieler Lothar Matthäus und der ehemalige Chelsea-Profi Michael Ballack die Leistungen des Coaches geadelt. Anzeige

Matthäus befand nach dem 2:0-Sieg gegen Real Madrid, durch den Chelsea das Final-Ticket löste, dass Tuchel "etwas mit den Spielern" gemacht habe: "Frank Lampard hat das Training einfach nur so fließen lassen. Aber er gibt den Spielern einen Plan mit auf dem Weg, er führt Gespräche mit den Spielern, was er verlangt von ihnen. Das haben die Spieler vermisst", sagte der Sky-Experte. Unter Tuchel wüssten alle Spieler, was sie zu tun haben. "Gerade die jungen Spieler brauchen eine führende Hand, um es auf dem Platz umzusetzen", weiß der Ex-Bayern-Kapitän. "Diese Dinge kommen gut bei den Spielern an. Man hat ja auch den Teamgeist gesehen bei den Spielern, den Willen."

Ballack lobte Tuchel für dessen Entscheidungen direkt nach dem Amtseinstieg mitten in der Saison. So setzte der Coach unter anderem wieder auf den von Lampard aussortierten Verteidiger Antonio Rüdiger und löste das Torwart-Problem. "Als er kam, hat er Entscheidungen getroffen, die in der Mannschaft für Positivität und Stabilität gesorgt haben, indem er erfahrene Spieler wieder zurückgeholt hat. Er hat sich seine Führungsspieler um sich geschart", analysierte der Ex-Nationalspieler. "Die Stabilität und Hierarchie hat er zurückgebracht in die Mannschaft. Thomas ist ein sehr intelligenter Typ, das hat er auch bei PSG bewiesen."