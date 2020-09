Wechsel, Taktik, "Ausreden": Lothar Matthäus mit scharfer Kritik an Bundestrainer Joachim Löw

Nach den beiden Unentschieden gegen Spanien (1:1) und in der Schweiz (1:1) hat Rekordnationalspieler Lothar Matthäus scharfe Kritik an Joachim Löw geübt und die Fortsetzung der deutschen Sieglos-Serie in der Nations League vornehmlich auf die Entscheidungen des Bundestrainer zurückgeführt. Zur Erinnerung: Das DFB-Team hatte in beiden Partien eine Führung aus der Hand gegeben und wartet in dem noch jungen Wettbewerb nun saisonübergreifend seit sechs Spielen auf den ersten Dreier.