Lothar Matthäus schießt vor Treffen mit Ex-Nationalspielern gegen den DFB: "Kleiner Bruch"

Ehrenspielführer Lothar Matthäus sieht einen „kleinen Bruch“ zwischen dem DFB und früheren Nationalspielern. Deshalb sei der Deutsche Fußball-Bund auch nicht in ein Treffen ehemaliger Weltmeister in der kommenden Woche eingebunden worden, sagte der 59-Jährige am Sonntag im TV-Sender Sky. „Wir wollen den DFB gar nicht dabei haben“, betonte Matthäus. Unter früheren Nationalspielern herrsche Unmut über „einige Entscheidungen“ der DFB-Spitze.

Ärger auch wegen Umgang mit Franz Beckenbauer

Ärger habe unter anderem ausgelöst, dass es für Ex-Nationalspieler keine Freikarten für Länderspiele mehr gebe. Dies sei nur in einer kurzen E-Mail mitgeteilt worden. Die Sport Bild, der die entsprechende Mail offenbar vorlag, hatte über das Thema bereits im März berichtet. Auch der Umgang mit Franz Beckenbauer im Zuge der Sommermärchen-Affäre stoße bei den Veteranen auf Kritik. Daher habe man das Ehemaligen-Wiedersehen in der Toskana mit Spielern der Weltmeister-Teams von 1990 und 1974 sowie auch DDR-Nationalspielern in eigener Regie ohne den DFB organisiert. Dies sei „wie so ein Klassentreffen“, sagte Matthäus.