Lothar Matthäus: Thomas Müller wird unter dem Transfer des neuen Bayern-Stars Philippe Coutinho leiden

Lothar Matthäus hat den FC Bayern für die Verpflichtung von Philippe Coutinho gelobt - sieht im Kader der Münchner aber auch einen Leidtragenden des Transfers. "Für Thomas Müller könnte dies bedeuten, dass er viel Einsatzzeiten einbüßen wird, denn Coutinho dürfte unter normalen Voraussetzungen seinen Stammplatz sicher haben", schreibt der Rekord-Nationalspieler in einer Sky-Kolumne und sieht sowohl den neuen Superstar als auch den deutschen Ex-Nationalspieler am besten in der Rolle hinter Sturmspitze Robert Lewandowski aufgehoben. Nach Ansicht von Matthäus befindet sich Coutinho im Kampf um diese Position erst einmal in der Pole Position. Müller könnte damit die Ersatzbank drohen.

Mehr zu Philippe Coutinho Berti Vogts kritisiert Transfer von Philippe Coutinho zum FC Bayern: Ersatzspieler statt Weltstar

Matthäus erklärt: "Thomas auf dem Flügel einzusetzen habe ich in den letzten Jahren nicht nachvollziehen können und ist nur ein Kompromiss." Aber der TV-Experte glaubt, dass auch Müller im Laufe der Saison weiterhin wichtig für den deutschen Rekordmeister sein wird: "Die Saison ist lang und Thomas wird fighten und seine Einsätze bekommen. Da bin ich mir sicher." Coutinho selbst hatte bei seiner Vorstellung am Montag erklärt, dass er sich auf der Spielmacher-Position am wohlsten fühle, gleichzeitig aber klar gestellt, dass er sich jeglichen Vorgaben von Trainer Niko Kovac unterordnen werde.

Matthäus über Coutinho-Transfer: "Überragend"

"Coutinho ist ein offensiver, zentraler Mittelfeldspieler, der natürlich auch über die Flügel kommen kann. Seine beste Position ist aber hinter Robert Lewandowski. Er hatte in Barcelona nicht die allerglücklichste Zeit und muss jetzt an seine grandiosen Leistungen aus Liverpool anknüpfen und dann werden wir alle eine Menge Freude an ihm haben", erklärt Matthäus: "Es ist zwar nicht der Flügelflitzer, den man eigentlich wollte, aber der Name, die Klasse und das vorläufig überschaubare Investment scheinen mir doch überragend zu sein. Übrigens ähnlich wie bei Ivan Perisic."

Liverpool, Barcelona, Bayern: Die Karriere von Philippe Coutinho in Bildern Philippe Coutinho ist der neue Star des FC Bayern München. Der SPORTBUZZER wirft einen Blick auf die Karriere des Bayern-Transfers. ©

Anzeige

Perisic und Coutinho waren in den vergangenen Tagen jeweils auf Leihbasis nach München gewechselt und geben Kovac neue Optionen im Offensivspiel. Perisic kam von Inter Mailand, Coutinho wurde für ein Jahr vom FC Barcelona verpflichtet. Bei bei den Spielern sicherten sich die Bayern eine Kaufoption für den kommenden Sommer.

Wie bewertest Du den Coutinho-Transfer zum FC Bayern? Hier abstimmen!

Mehr anzeigen

ANZEIGE: 50% auf dein Präsentations-Trainingsanzug! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.