"Unerklärlich und unverzeihlich": Lothar Matthäus rechnet mit ManCity-Trainer Pep Guardiola ab

Seit zehn Jahren wartet Pep Guardiola nun bereits auf einen Titel in der Champions League, obwohl der 50-Jährige mit dem FC Barcelona, dem FC Bayern München und Manchester City in dieser Zeit im Dienst von Teams mit absolutem Weltklasseformat stand. In diesem Jahr war er nah dran, stand mit den Citizens im rein englischen Finale gegen Premier-League-Konkurrent FC Chelsea. Dass die Negativserie trotz des Vorstoßes ins Endspiel der Königsklasse nicht riss, hat der Star-Trainer aus der Sicht von Sky-Experte Lothar Matthäus selbst zu verantworten. "Er hat durch seine Aufstellung dem Klub und den Fans die Champions League gestohlen und er muss sich die harte Kritik von allen Seiten jetzt zurecht anhören", so das harte Resümee von Matthäus in seiner Sky-Kolumne.

