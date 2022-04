"Hätte schon viel früher verlängert": Lothar Matthäus kritisiert FC Bayern wegen Lewandowski-Vertrag

Der Topstürmer sei nicht nur ein Garant für Tore, sondern auch für Beständigkeit. "In den letzten zehn Jahren hatte er so 95 Prozent aller Spiele absolviert", sagte Matthäus. Spieler wie beispielsweise Borussia Dortmunds Offensivakteure Erling Haaland oder Marco Reus seien hingegen öfter verletzt gewesen. "Deswegen hatte auch Dortmund in dieser Saison nicht so konstant gespielt, weil man auf diese Spieler in ihrer Topform angewiesen ist." Der FC Bayern empfängt den BVB an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) zum Topspiel, mit einem Sieg würden die Bayern ihre zehnte Meisterschaft in Serie perfekt machen.