Lothar Matthäus kritisiert Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic: "Muss absolut zulegen"

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat die Arbeit von Hasan Salihamidzic als Sportdirektor vom FC Bayern München hinterfragt. Salihamidzic sei zwar fleißig in der Rolle, die er seit Sommer 2017 bekleidet, sagte Matthäus in einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen. "Aber ich glaube dass Hasan absolut zulegen muss. Manche Dinge werden zurecht in der Öffentlichkeit kritisiert."

Der ehemalige Bayern-Spieler, der jetzt die sportlichen Geschicke leitet, hat laut Matthäus aber auch keine einfache Aufgabe: " Mit Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge waren zwei Alpha-Tiere da, die sich bemerkbar gemacht haben. Max Eberl hat es zum Beispiel in Mönchengladbach einfacher, weil ihm keiner reinredet. Und dann greift Hasan eben in die ganz obere Schublade rein – dort, wo andere Vereine mit noch mehr Geld auch Interesse haben ." Wo der 58-Jährige konkreten Verbessungerungsbedarf sieht, verriet er nicht.

Matthäus lobt Leipzig-Philosophie: "Einfach sensationell"

Ein Beispiel nehmen könnte sich "Brazzo" an RB Leipzig, wenn man hört, was Matthäus zu den Sachsen zu sagen hat: "Das ist einfach sensationell, wie die das machen. Sie kaufen ja keine fertigen Spieler, sondern junge Talentierte und verkaufen diese mit Gewinn wieder. Keita war so ein Beispiel und Upamecano wird wahrscheinlich der nächste sein: Sein Vertrag läuft in einem Jahr aus und er hat Angebote aus England", lobt Matthäus die Leipziger. Beim FC Bayern wäre diese Strategie aber schwierig umzusetzen, da Neuzugänge sofort funktionieren müssten.