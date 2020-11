Lothar Matthäus erklärt: Das kann Schalke 04 trotz der Pleite in Gladbach Hoffnung machen

Wieder eine Niederlage - bis zur historischen Bundesliga -Negativmarke von Tasmania Berlin aus der Saison 1965/1966 fehlen nun nur noch sechs weitere Spiele ohne Sieg: Der FC Schalke 04 schafft es einfach nicht, seinen Negativ-Lauf zu beenden. Am Samstagabend verlor der Ruhrpott-Klub mit 1:4 bei Borussia Mönchengladbach . In der Woche vor dem Spiel ging es zudem turbulent zu: Kaderplaner Michael Reschke musste gehen, auch Stürmer-Oldie Vedad Ibisevic hat keine Zukunft mehr. Zudem wurden Amine Harit und Nabil Bentaleb zum wiederholten Male suspendiert. Gegen Gladbach setzte S04-Trainer Manuel Baum deshalb auf eine junge Mannschaft. Für Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist dies trotz der erneuten Pleite der richtige Weg.

So stellte Baum überraschend den 19 Jahre alten Matthew Hoppe aus dem Regionalliga-Team in die Startelf, zudem durften wieder Malick Thiaw (19) und Kilian Ludewig (20) in der Viererkette agieren. "Da sind junge Spieler auf dem Platz. Denen vertraut man jetzt", lobte Sky-Experte Matthäus nach der Niederlage, bei der die Königsblauen zumindest in der ersten Halbzeit eine Leistungssteigerung zeigten. "Das einzige Positive waren die ersten 30 Minuten für Schalke. Da war Gladbach aber auch grottenschlecht für ihre Verhältnisse", so der Weltmeister von 1990 deutlich.