Lothar Matthäus: Deshalb ist Huub Stevens bei Schalke 04 eine Trendwende zuzutrauen

Schalke 04 - das ist für Huub Stevens eine echte Herzensangelegenheit. Schon mehrfach half der 67-Jährige seinem Verein in höchster Not. So wie jetzt. Nach der Trennung vom glücklosen Manuel Baum springt Stevens ein und soll S04 am Samstag im wichtigen Keller-Duell gegen Arminia Bielefeld (15.30 Uhr/Sky) nach 28 sieglosen Spielen in Serie wieder zu einem Erfolg führen. Dass der "Knurrer aus Kerkrade" das Zeug dazu hat, daran hat Rekordnationalspieler Lothar Matthäus keinen Zweifel. Anzeige

Stevens sei "genau der Mann, der mit seiner Präsenz Wirkung zeigen kann", sagte Matthäus bei Sky. Dafür benötige der Schalker "Jahrhunderttrainer", der ohnehin (zunächst) nur für die beiden vorweihnachtlichen Spiele in der Liga und im Pokal vorgesehen ist, auch "keine lange Zeit". Stevens leitete am Freitag sein erstes Training, das gleichzeitig das Abschlusstraining vor dem so wichtigen Heimspiel gegen Aufsteiger Bielefeld ist.

Der neute, alte Trainer hatte auf einer Pressekonferenz vor dem Training erklärt, wie er sein Engagement angehen werde. "Die Mannschaft hat wenig Vertrauen. Wir versuchen, die Mannschaft hinzukriegen. Freude muss in den kommenden Tagen zurückkehren. Das wird nicht einfach werden, aber da haben wir unsere Methoden für", sagte Stevens.Auch schnelle Positiv-Resultate sollen dabei helfen, den Klub schnellstmöglich wieder in die Spur zu bringen. "Man braucht auch ein Erfolgserlebnis. Das ist die allerbeste Medizin", betonte der Baum-Nachfolger, der die Mannschaft als Tabellenletzter in einer absoluten Krisensituation übernimmt.