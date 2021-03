Lothar Matthäus: Deshalb gibt es wieder "allerletzte Chance" auf Schalke-Rettung – Schelte für Neuzugänge

Trotz einer sportlich weitgehend aussichtslosen Lage und einer beinahe vollkommen entvölkerten Führungsetage sieht Lothar Matthäus beim FC Schalke 04 nach dem personellen Beben der vergangenen Tage wieder eine Mini-Möglichkeit, doch noch den Klassenerhalt schaffen zu können. "Klingt komisch, ist aber so: Für mich hat Schalke mit dem nächsten Neuanfang noch eine aller, aller, allerletzte Chance", schrieb der Rekordnationalspieler in seiner Sky-Kolumne.

Dass es das Trio war passt für Matthäus "zum ganzen Chaos auf Schalke", wie er weiter schrieb: "Ausgerechnet die drei, von denen man so viel erwartet hat und die aufgrund ihrer angeblichen Klasse den Rest mitziehen sollten, haben bisher total enttäuscht oder aufgrund mangelnder Fitness überhaupt keinen Leistungsnachweis erbracht. Höchstwahrscheinlich gehen alle drei nach der Saison wieder und anstatt sich in Stuttgart für Schalke zu zerreißen, sorgen sie für noch mehr Unruhe, obwohl das eigentlich nicht möglich ist."

Letzte Chance? Matthäus erwartet Schicksalsspiel gegen Mainz

Dass Gross, Schneider sowie die übrigen Verantwortlichen (Teammanager Sascha Riether, Co-Trainer Rainer Widmayer und Fitnesscoach Werner Leuthard mussten ebenfalls gehen) nun nicht mehr da sind, sieht Matthäus indes als unverhoffte "allerletzte Chance". Warum? Die Tabellenkonstellation weist für Matthäus auf eine Art königsblaues Schicksalsspiel hin: "Sie spielen am Freitag gegen Mainz 05. Und weil die ihren Matchball gegen Augsburg nicht verwandelt haben, bleibt Schalke sportlich am Leben." Der 59-Jährige rechnet vor: "Ein Sieg im nächsten Spiel und es besteht die Chance am Ende mit Mainz und Bielefeld zwei Mannschaften hinter sich zu lassen."