Lothar Matthäus: Schalke-Kantersieg war "Ausrufezeichen" - S04-Boss Schneider "erleichtert"

31 Spiele ohne Bundesliga -Sieg: Das schaffte in der Geschichte der Liga bislang nur ein Klub - Tasmania Berlin. Und dabei wird es vorerst auch bleiben. Der FC Schalke 04 hat die Einstellung des Negativrekordes gerade noch so abgewendet. Mit einem 4:0-Heimsieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim schoss sich S04 den Frust von der Seele und gewann zum ersten Mal seit dem 17. Januar 2020 ein Ligaspiel. Matthew Hoppe mit einem Dreierpack (42./57./63.) schoss die Schalker fast im Alleingang zum ersten Sieg seit dem 17. Januar 2020. Amine Harit (80.) setzte mit dem 4:0 den Schlusspunkt - und Schalke bekam dafür ein Lob von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus.

"Irgendwann mussten sie mal wieder gewinnen", sagte Matthäus bei Sky. Der hohe Sieg sei in der Form aber schon ein "Ausrufezeichen" gewesen. "Es ist ein schöner Tag für Schalke. Schalke glänzt wieder", so der Sky-Experte weiter. Auch der zuletzt in die Kritik geratene Schalke-Sportvorstand konnte erstmals seit langer Zeit wieder durchatmen: "Die Erleichterung ist groß, nach so einer langen Zeit wieder ein Bundesligaspiel gewonnen zu haben", sagte der S04-Obere bei Sky - und fügte an: "Es geht natürlich weiter."