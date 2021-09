Lothar Matthäus sieht Stärke: Deshalb kann der BVB in dieser Saison mit dem FC Bayern um den Titel spielen

Die Fans von Borussia Dortmund erlebten am vergangenen Sonntag eine Achterbahnfahrt der Gefühle: Drei Mal geriet der BVB im Bundesliga-Topspiel bei Bayer Leverkusen in Rückstand, drei Mal kämpften sich die Stars um Top-Stürmer Erling Haaland ins Spiel zurück, ehe der norwegische Superstar kurz vor Spielende noch den Siegtreffer zum 4:3 erzielte. Ein Last-Minute-Erfolg, der Rekordnationalspieler Lothar Matthäus nachhaltig beeindruckt hat, denn die Borussia lieferte wie schon beim 2:1-Sieg gegen Hoffenheim - Haaland traf in der Nachspielzeit zum Sieg - eine echte Mentalitäts-Leistung ab. "Das könnte man negativ auslegen und sagen, dass das irgendwann schief geht, weil man nicht ständig solche Spiele für sich entscheiden kann. Ich sehe es aber positiv", urteilte Matthäus in seiner Kolumne für den Pay-TV-Sender Sky. Anzeige

Der Weltmeister von 1990 sieht eine Entwicklung, sowohl beim neuen BVB-Trainer Marco Rose wie auch bei der Mannschaft. Schließlich hätten beide "im vergangenen Jahr oft die Partien am Ende noch aus der Hand gegeben", so Matthäus. "Rose hat mit Gladbach beispielsweise in der Champions League gegen Inter Mailand oder Real Madrid, aber auch in der Bundesliga viele Treffer in den Schlussminuten kassiert und damit Ziele verspielt." Dortmund habe dagegen in der vergangenen Saison durch "Unkonzentriertheit" fast die Qualifikation für die Champions League verspielt. "Ich kann mir gut vorstellen, dass Rose aus der Vergangenheit gelernt und Ansprache, System sowie Vorbereitung auf das Spiel geändert hat", mutmaßt der ehemalige Bayern-Kapitän. "Auf der anderen Seite hat er nun vielleicht Mentalitäts-Spieler wie Erling Haaland."

Eben jener Haaland sei eben "ein Spieler von einer Qualität, die es so in der Bundesliga kaum gibt", schreibt Matthäus, der den BVB mit Augenzwinkern als "Meister der Schlussphase" bezeichnete. Wird eine Mannschaft mit solchen Spielern und Fähigkeiten am Ende sogar Deutscher Meister und damit den FC Bayern nach neun Titelgewinnen in Folge an der Spitze ablösen?