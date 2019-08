Lothar Matthäus: Timo Werner bleibt trotz RB-Verlängerung ein "potenzieller Bayern-Transfer"

Timo Werner hat überraschenderweise seinen Vertrag in Leipzig verlängert. Mit der Unterschrift ist der 23-Jährige jetzt bis 2023 an RB Leipzig gebunden. Für Sky-Experte Lothar Matthäus heißt das aber nicht, dass ein Wechsel zum FC Bayern München vom Tisch wäre: "In meinen Augen ist und bleibt er ein potenzieller Bayern-Transfer", so der 58-Jährige in seiner Kolumne für den Pay-TV-Sender. "Werner hat nun eine festgeschriebene Ablösesumme, und eigentlich würde es mich wundern, wenn sich die Bayern nicht in naher Zukunft trotzdem oder weiter um ihn bemühen."