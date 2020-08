Lothar Matthäus tippt auf Triple-Erfolg des FC Bayern: "Sie sind der größte Favorit"

Mit einer sportlichen Kampfansage an die internationale Konkurrenz verabschiedete sich der FC Bayern München am Samstag aus der Allianz Arena. Der Rekordmeister zerlegte den FC Chelsea im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League mit 4:1, gewann nach beiden Partien sogar mit 7:1 - und setzte vor dem anstehenden Finalturnier in Portugal eine Duftmarke. Wie groß das Selbstbewusstsein beim FCB zurzeit ist, zeigt die Aussage von Niklas Süle, der klipp und klar sagte, dass der Klub in diesem Jahr die Königsklasse gewinnen könne.