Lothar Matthäus über Trainer-Anfragen aus Bundesliga: "Einigen habe ich abgesagt"

Als Trainer betreute Deutschlands einziger Weltfußballer unter anderem die ungarische Nationalmannschaft und den österreichischen Erstligisten Rapid Wien. " Ich hatte als Trainer eine schöne Reise, vielleicht nicht eine so erfolgreich wie als Spieler ", sagte der 58-Jährige. In der Bundesliga hat er dagegen nie einen Klub trainiert. " Es ist schade, aber traurig bin ich deshalb nicht ", meinte Matthäus dazu. Es habe " vier, fünf Anfragen " gegeben von Bundesligisten. " Einigen habe ich abgesagt, bei anderen hat es nicht gepasst ", sagte er.

Matthäus wohnt in Ungarn - "Dort fühle ich mich heimisch"

Auch privat hat der gebürtige Franke Deutschland den Rücken gekehrt. Seit 14 Jahren wohnt er in Budapest. "Dort fühle ich mich heimisch", erklärte er. Der Grund: "Weil ich dort so leben kann, wie ich gerne möchte - nicht unbekannt, aber privat", sagte Matthäus. Die Leute seien "zurückhaltender als hierzulande, sie lassen mich zufrieden. Es verfolgt mich keiner, wenn ich mal abends rausgehe und es will nicht ständig jemand ein Selfie mit mir machen. Die Leute akzeptieren das Leben eines Prominenten. Ich kann mit meinem Sohn einfach so auf den Spielplatz. Er kann dort unbeschwert aufwachsen." Der 58-Jährige hat vier Kinder, drei davon sind bereits erwachsen. Sein jüngster Sohn Milan stammt aus Matthäus' fünfter Ehe mit der Russin Anastasia Klimko.