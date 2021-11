Lothar Matthäus überrascht mit Vergleich: Deshalb erinnert mich Hansi Flick beim DFB an Franz Beckenbauer

Sieben Spiele, sieben Siege: Bundestrainer Hansi Flick hat als Nachfolger von Joachim Löw seit September bislang alle Partien gewonnen. Die deutsche Nationalmannschaft zeigte sich in der WM-Qualifikation deutlich verbessert im Vergleich zur EM im Sommer, wo das DFB-Team im Achtelfinale ausschied. Das weckt WM-Lust - und hat bei Lothar Matthäus nun zu einem besonderen Lob geführt: "Ich wage einen großen Vergleich und sage: Hansi erinnert mich an Franz", schreibt der Rekordnationalspieler in seiner Kolumne für den Pay-TV-Sender Sky. Anzeige

Die deutsche Fußball-Legende Franz Beckenbauer gewann als Teamchef 1990 den WM-Titel, Matthäus war Kapitän. Der Ex-Bayern-Star fühlt sich bei Flick an die alten Zeiten erinnert: "So wie wir 1990 Franz Beckenbauer an den Lippen hingen, wenn er zu uns sprach, so habe ich das Gefühl, dass auch diese Spieler-Generation gebannt zuhört, wenn Hansi zu ihr spricht", glaubt Matthäus. Flick würde alle Spieler begeistern und mit seiner Ausstrahlung dafür sorgen, dass alle für ihn laufen, um ein Spiel zu gewinnen. "Es sind nicht nur die Spieler, die ihn vom FC Bayern kennen und zusammen Geschichte geschrieben haben, als sie sechs Titel in einem Jahr gewannen. Es sind auch die Jungs aus Wolfsburg, Manchester, Dortmund oder Freiburg", so Matthäus weiter über Flicks Fähigkeiten, ein Team zu vereinen.

Deutschland hatte sich bereits im Oktober vorzeitig für die Winter-WM in Katar qualifiziert. Die Quali-Gruppe war mit Gegnern wie Rumänien oder Nordmazedonien zwar nicht allzu prominent besetzt, Matthäus meint aber trotzdem einen Fortschritt unter Flick erkannt zu haben: "Die Fans glauben wieder an ihre Nationalmannschaft und jubeln ihr zu. Hansi Flick hat mit seinem Team so gut wie jeden Gegner beherrscht, dominiert und besiegt", lobt der Sky- und RTL-Experte und zieht einen Quervergleich zum Ende der Löw-Ära. "Das war bei seinem Vorgänger noch etwas anders. Da musste auch gegen solche Kontrahenten teilweise gezittert werden. Die Überlegenheit selbst gegen qualitativ schwächere Gegner war teilweise einfach nicht mehr vorhanden."