Lothar Matthäus über den Supercup in seiner Wahlheimat Budapest und den Alaba-Poker beim FC Bayern

SPORTBUZZER: Herr Matthäus, Sie haben seit über 16 Jahren Ihren Hauptwohnsitz in Budapest, leben dort mit Ihrer Frau Anastasia und Ihrem sechsjährigen Sohnemann Milan. Am Donnerstag findet in der ungarischen Hauptstadt der UEFA-Supercup zwischen dem FC Bayern und dem FC Sevilla statt. Und das, obwohl die Corona-Fallzahlen in Budapest stark angestiegen sind und die Stadt nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts ein Corona-Risikogebiet ist. Welche Einschränkungen erwarten die Fans, die trotzdem anreisen?

Lothar Matthäus (59): So ähnlich wie nun auch die verschärften Maßnahmen in München. Zunächst hatte sich Ungarn gut geschlagen, was die Infektionen betrifft. Aber seit sechs bis acht Wochen sind die Zahlen steil in die Höhe gegangen. Die vermehrten Ansteckungen sollen vor allem durch Urlauber aus dem Balkan importiert worden sein, heißt es. Ich denke, das begleitet uns alle nach den Sommerferien – ob in Budapest, Wien oder München.