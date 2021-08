Lothar Matthäus vergleicht Supercup-Gegner Dortmund und Bayern: "BVB in der Breite besser aufgestellt"

Gleich im dritten Pflichtspiel der Saison gibt es für die beiden Branchenführer im deutschen Fußball einen richtigen Gradmesser: Am Dienstagabend trifft Pokalsieger Borussia Dortmund im Supercup auf Meister FC Bayern (20.30 Uhr, Sky und Sat.1). Beide Mannschaften sind unter den neuen Trainern Marco Rose (BVB) und Julian Nagelsmann (FC Bayern) noch dabei, sich zu finden. Doch die Westfalen präsentierten sich beim 5:2 zum Bundesliga-Auftakt gegen Frankfurt schon deutlich schlagkräftiger als der FC Bayern gegen Gladbach (1:1) . Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht den BVB deshalb auch am Dienstag als leichter Favorit.

"Sie haben sich in einen Rausch gespielt und nach dem souveränen Sieg im Pokal die Liga mit einem Fünferpack begonnen. Deshalb sehe ich sie aufgrund des etwas besseren Momentums, dem Heimspiel und der leicht positiveren Atmosphäre minimal im Vorteil in diesem Spiel", erklärte Matthäus in seiner Kolumne "So sehe ich das" bei Sky Sport.

Matthäus rät Bayern zu weiteren Transfers

Indes sieht Matthäus die BVB-Mannschaft von Marco Rose nicht nur im Supercup leicht im Vorteil. Auch der Kader der Westfalen hat dem des FC Bayern in seinen Augen etwas vorraus: "Was den Kader angeht, ist der BVB in der Breite in meinen Augen besser aufgestellt", so Matthäus. Den Münchenern rät er hingegen sogar noch zu einer Korrektur: "Ich würde bei Bayern auf dem Transfermarkt nochmal tätig werden, da die Kluft zwischen den ersten Top-15-Spielern und denen dahinter zu groß ist", meint er. "Oder aber Julian Nageslmann schafft es, die zweite Garde auf das nächste Level zu bringen und zusätzlich wie in Gladbach, Top-Talente wie Josip Stanisic zu integrieren."