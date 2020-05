Lothar Matthäus übt Kritik an Köln-Profi Verstraete: "Hätte man intern besprechen können"

Lothar Matthäus hat die öffentlichen Äußerungen von Birger Verstraete im Vorfeld der Bundesliga-Fortsetzung kritisiert. Der Rekord-Nationalspieler hätte dem Profi des 1. FC Köln geraten, die gesundheitlichen Bedenken direkt mit dem Verein zu kommunizieren. "Wenn sich ein Spieler nicht wohlfühlt, dann sollte er offen das Gespräch mit den Verantwortlichen suchen und nicht über die Medien oder Social Media gehen, sondern mit dem Trainer sprechen, mit den Verantwortlichen sprechen. Dafür sind sie ja da", sagte der 59-Jährige beim TV-Sender Sky.

Matthäus weiter: "Horst Heldt (Sportvorstand des FC, d. Red.) hat sicher immer ein Ohr für seine Kölner Spieler offen. Auch zu (Trainer Markus, d. Red.) Gisdol kann man gehen. Das hätte man nicht öffentlich machen müssen, sondern man hätte das intern besprechen können." Verstraete hatte sich in einem Interview in seiner belgischen Heimat über das Vorgehen nach drei positiven Corona-Fällen bei den "Geißböcken" beklagt - nur die drei Betroffenen mussten in Quarantäne, was der Profi als "bizarr" bezeichnete. Auch der 26-Jährige sei laut eigener Aussage mit dem infizierten Physiotherapeuten in Berührung gekommen.

Verstraete wurde vom 1. FC Köln eingefangen

Noch am gleichen Tag veröffentlichte der FC eine Stellungnahme, in der auch Verstraete selbst zu Wort kam. Dort entschuldigte der Belgier sich für die Aussagen. Er habe sich "an einigen Stellen falsch ausgedrückt, so dass in der Übersetzung ein missverständlicher Eindruck entstanden ist, der mir leid tut". Seine Äußerungen standen im Zusammenhang mit "persönlichen Sorgen vor einer Ansteckung meiner Freundin", die wegen einer Herzerkrankung zur Risikogruppe gehört.

