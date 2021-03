Weltmeister, Rekord-Nationalspieler, Bayern-Legende: Fünf große Karriere-Kapitel von Lothar Matthäus

Lothar Matthäus wird 60. Der Ex-Kapitän des FC Bayern München, Antreiber des Weltmeisterteams 1990 und deutsche Rekordnationalspieler hat eine bewegte Spieler-Karriere hinter sich, feierte bemerkenswerte Erfolge und sammelte große Auszeichnungen. Der SPORTBUZZER blickt auf fünf außergewöhnliche Etappen in der Spieler-Laufbahn des heutigen Sky-Experten zurück. Anzeige

1) Anfänge in Gladbach, der Sprung in die DFB-Elf, ein EM-Titel und die Vizeweltmeisterschaft Los ging es für den 18 Jahre jungen Matthäus in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach. Beim 1. FC Herzogenaurach hatte er das Interesse der Fohlen geweckt - allen voran vom damaligen Gladbach-Trainer Jupp Heynckes, der Matthäus 1979 an den Niederrhein lotste. "Lothar war ein flotter, couragierter Junge, trat sehr energisch auf. Er kannte keinen Respekt vor den arrivierten Profis, keine Hemmungen, hat sich schnell Respekt verschafft", erinnert sich Heynckes im SPORTBUZZER-Interview an die ersten Trainingseinheiten mit Matthäus. "Das zu beobachten war eine wahre Wonne." Auch seine Unbekümmertheit half dem jungen Matthäus auf dem Weg zum Stammspieler bei der Borussia und in die Nationalelf. Bereits 1980 gehörte er zum DFB-Aufgebot für die Europameisterschaft, an deren Ende sich Deutschland zum Sieger krönte. Bundestrainer Jupp Derwall setzte Matthäus ein Mal ein. Seine starken Leistungen bei Gladbach rechtfertigten auch eine Nominierung für die Weltmeisterschaft 1982 in Spanien. Die DFB-Auswahl schaffte es bis ins Endspiel und scheiterte dort an Italien (1:3). Matthäus kam erneut auf unbefriedigende zwei Einsätze. In Gladbach war er jedoch gesetzt und weckte in der Saison 1983/84 die Begehrlichkeiten des großen FC Bayern. Nach Bekanntwerden des Wechsels erreichte er in selbiger Saison mit den Fohlen das DFB-Pokal-Finale. Der Gegner dort: Ausgerechnet sein zukünftiger Arbeitgeber aus München. Nachdem es nach 120 Minuten 1:1 stand, ging es ins Elfmeterschießen. Dort wurde Matthäus zum tragischen Helden, vergab vom Punkt und verabschiedete sich mit einem nie vergessenen Missgeschick aus Gladbach.



2) Titel mit dem FC Bayern und Weltmeister 1990 Beim FC Bayern war Matthäus unter Trainer Udo Lattek sofort unumstrittener Stammspieler, traf gleich in seinem ersten Bundesliga-Spiel für den FCB gegen Arminia Bielefeld (3:1). Ein Fingerzeig für das, was aus der Beziehung zwischen Spieler und Verein werden sollte. In der ersten Matthäus-Saison wurden die Bayern zudem direkt Meister - der erste Klub-Titel für den Mittefeldmotor und Spielgestalter. Seine Trophäensammlung füllte sich in den Folgejahren mit dem Double-Gewinn und einer erneuten Meisterschaft weiter. Auch internationale Top-Klubs wurden auf den stark aufspielenden Matthäus aufmerksam. Inter Mailand sicherte sich 1988 schließlich die Dienste des Bayern-Stars. Seine Erfolge bei der Nerazzurri, vielmehr aber der maximale Ertrag in der Nationalmannschaft machten die Nummer zehn der DFB-Auswahl unsterblich. Bei der WM 1990 in Italien reichte es für den ganz großen Coup: Im Finale besiegte Deutschland Diego Maradona und Argentinien mit 1:0. Matthäus erzielte im Turnierverlauf vier Treffer, unter anderem das Tor des Jahres gegen Jugoslawien aus der Distanz.

3) FIFA-Weltfußballer, Ballon d'Or, Deutschlands Fußballer des Jahres, Silbernes Lorbeerblatt Auch persönliche Auszeichnungen heimste Matthäus nicht zu knapp ein. Seine Leistungen bei Inter und für die DFB-Elf machten sich bezahlt: Noch im Weltmeisterjahr wurde der gebürtige Franke zu Deutschlands Fußballer des Jahres geehrt und sackte zudem den Ballon d'Or als Europas Fußballer des Jahres ein. Die Krönung im gleichen Jahr: Das Silberne Lorbeerblatt, die höchste sportliche Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland. Für ein weiteres unvergessenes Kapitel in den Geschichtsbüchern sorgte er nur ein Jahr später, 1991. Matthäus erhielt die erstmals verliehene Auszeichnung als FIFA-Weltfußballer. Bis heute wurde keinem anderen deutschen Spieler diese Ehre zuteil.

4) Rückkehr zum FC Bayern und Rekordspieler der deutschen Nationalmannschaft Mit diversen Auszeichnungen und Titeln im Gepäck (unter anderem italienischer Meister und UEFA-Pokal-Sieger mit Inter) kehrte ein renommierter Matthäus 1992 zu seiner alten Liebe, dem FC Bayern, zurück. Zurückgeworfen von einem Kreuzbandriss musste er zunächst auf seine Rückkehr im FCB-Dress warten, lieferte im Anschluss dafür umso mehr ab. Gleich sein erster Treffer nach seinem Comeback wurde zum Tor des Jahres gewählt (Volley-Abnahme gegen Bayer Leverkusen). Als zentraler Mann in der Nationalmannschaft entpuppte sich Matthäus bereits in den Vorjahren, einen weiteren Meilenstein setzte der Bayern-Rückkehrer aber im November 1993. Beim 2:1 gegen Brasilien trug Matthäus zum 104. Mal den Adler auf der Brust und überflügelte damit Franz Beckenbauer als Rekordnationalspieler. Am Ende seiner DFB-Karriere blickt er auf 150 Einsätze für das deutsche Team zurück - eine Bestmarke, die bis heute Bestand hat. In seiner Nationalmannschafts-Vita stehen rückblickend fünf WM- und vier EM-Teilnahmen.